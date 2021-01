Dzemaili e la lotta scudetto: “La differenza tra Inter e Milan è…”

Conosce bene il campionato italiano e sa esattamente cosa serve per arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto. Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli. Torino e Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta al Tricolore e del momento di Inter e Milan.

Dzemaili e lo scudetto

“I nerazzurri hanno un organico molto più ampio rispetto al Milan e possono cambiare tanti giocatori in ogni ruolo, e in un anno speciale come questo può fare la differenza”, ha spiegato Dzemaili relativamente alla battaglia per lo scudetto tra i due club di Milano. “Conte ha a disposizione un centrocampo incredibile che negli anni passati solo la Juve poteva permettersi: Vidal ha ritrovato la condizione migliore, Barella è imprescindibile, mentre Brozovic è insostitubile”.

Ma in ogni caso, la preferenza del centrocampista è per il Diavolo: “Io spero nel Milan perché sono tifoso dei rossoneri sin da quando ero bambino. Può vincere il titolo, a maggior ragione ora che ha preso Mandzukic, uno abituato a vincere”.