E’ Inter show: annichilisce il Cagliari e sorpassa il Milan in vetta

Tanta Inter e pochissimo Cagliari nella notte di San Siro

La notte dell'Inter è magica. A San Siro i nerazzurri hanno battuto il Cagliari con il punteggio netto di 4-0, un successo che porta la squadra di mister Simone Inzaghi in vetta alla classifica dopo il pari del Milan a Udine e il crollo del Napoli in casa contro l'Empoli. Oggi prestazione superlativa dei campioni d'Italia che hanno schiacciato gli isolani con Cragno che ha compiuto almeno 10 interventi clamorosi. Il Cagliari si è preso arreso all'Inter che ha persino sciupano un rigore con Lautaro autore di una doppietta. Nerazzurri scatenati: sblocca Lautaro (che poi sbaglia il rigore del 2-0). A inizio ripresa Sanchez raddoppia, al 66' magia di Calhanoglu per il tris con un tiro forte e preciso dalla distanza. Poco segna ancora Lautaro. L'Inter poi non si è fermata ed ha continuato a costruire occasioni divertendosi tanto. Nerazzurri primi in classifica e in solitaria. Prossimo match a Salerno mentre il Milan ospiterà il Napoli.