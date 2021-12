E’ super Atalanta: Verona ko e vetta più vicina

Passa avanti anche come mentalità per la Dea che si candida per il titolo

Redazione ITASportPress

Sesta vittoria consecutiva in trasferta dell'Atalanta che è passata a Verona vincendo 2-1. Simeone la sblocca dopo 22', l'Atalanta reagisce e va vicino al pari con Pasalic, che colpisce il palo, prima di trovare il gol dell'1-1 con Miranchuk. Nella ripresa la ribalta Koopmeiners, con un tiro deviato da Tameze. Super vittoria dell'Atalanta a Verona dove con Tudor in panchina non era passato nessuno. Nerazzurri che adesso si fanno avanti per lo scudetto.