Ekdal e la domanda speciale di… Greta Thunberg

Curioso botta e risposta tra Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, e Greta Thunberg la giovane attivista del movimento per i cambiamenti climatici. Durante un’intervista per un’iniziativa benefica lanciata dal canale YouTube svedese Min Stora Dag, il giocatore di Serie A si è trovato a rispondere anche alla domanda della nota ragazza incuriosita dal come il calciatore professionista si tenga in forma in questo periodo di isolamento a causa del coronavirus.

UNO-DUE – “Ciao Albin, come ti tieni in forma in questo periodo?”, ha domandato Greta. Curiosa anche la risposta di Ekdal: “Non è facile trovare le motivazioni, ma provo a fare del mio meglio. Riceviamo un programma di allenamento che ci viene inviato dal nostro club, che non vuole che ci sediamo semplicemente sul divano a mangiare un gelato. Potrebbero essere necessarie tre-quattro settimane per riavere un ritmo partita. È un processo abbastanza lungo quando il corpo resta fermo così tanto”, ha concluso il centrocampista blucerchiato.