Ekdal: “Ibrahimovic? Quando non vince si incazza… Milan più forte con lui”

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan. L’attaccante svedese, terminata l’avventura con i Los Angeles Galaxy, ha deciso di fare ritorno nella Milano rossonera a distanza di oltre sette anni. Una notizia che, a Il Secolo XIX, è stata così commentata da Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria che il prossimo 6 gennaio sfiderà proprio la formazione di Pioli.

IBRAHIMOVIC – “Il ritorno di Ibrahimovic credo che sia uno stimolo per tutti. Con lui in campo sarà tutto un altro Milan, molto più forte e soprattutto molto più motivato. Sono contento di sfidarlo e di ritrovarlo dal vivo. Se può fare ancora la differenza? Certo, per due motivi: innanzitutto perché è un professionista esemplare che si allena sempre al massimo, secondo perché con lui in campo tutti fanno meglio, in quanto nessuno ha il coraggio di deluderlo. Chi ha giocato con lui sa cosa significa: è uno che vuole sempre vincere, anche in allenamento. E se non ci riesce si incazza: prima con se stesso, poi con chi non ha dato tutto per farlo vincere. Ha una mentalità vincente”.