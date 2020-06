Ekdal, star in patria: sarà protagonista di un talkshow televisivo

Il calcio è ripartito in Italia e presto lo vedrà impegnato sul campo. Intanto Albin Ekdal si appresta a giocare un’altra partita: sarà protagonista di un talkshow televisivo in Svezia.

Il centrocampista della Sampdoria è una delle quattro personalità sportive scelte dalla radio di stato svedese Svt per il seguitissimo programma estivo “Sommar i P1”, che andrà in onda sulla prima rete. Insieme ad Ekdal, ci saranno l’ex tennista Robin Söderling, l’ex giocatore di hockey su ghiaccio Emma Eliasson e il mezzofondista e maratoneta Mustafa Mohamed. Un segno evidente dello spessore acquisito negli anni dal calciatore ex anche di Cagliari e Juventus. Nella presentazione del talkshow, Ekdal ha anticipato alcuni temi che affronterà: “Sono un calciatore professionista da 13 anni e racconterò tutto quello che mi è successo dentro e fuori dal campo, gioie e dolori, successi e avversità”. Per saperne di più, tutti sintonizzati per la puntata del 25 luglio.