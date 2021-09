Empoli, Andreazzoli amareggiato: “Si può vincere con la Juve e perdere col Venezia”

Aurelio Andreazzoli analizza le ragioni del flop dell'Empoli in casa contro il Venezia

Dal trionfo con la Juventus al tonfo col Venezia. Per l'Empoli, la ripartenza è stata decisamente complicata. Tocca al tecnico Aurelio Andreazzoli analizzare ai microfoni di Dazn le ragioni del tracollo: "Non credo che abbiamo influito la vittoria con la Juventus, il calcio è questo. Puoi vincere con la Juventus e poi perdere con il Venezia come oggi, non eravamo gli stessi. Sono mancate le idee, la voglia di partecipare. Di solito siamo molto più brillanti e pimpanti. Il Venezia ha interpretato la gara meglio di noi. Siamo mancati nella totalità, arrivavano sempre molto in ritardo rispetto a quello che volevamo fare e abbiamo pagato qualcosa anche fisicamente. I numeri dicono sempre la verità, oggi abbiamo avuto più possesso ma non siamo stati produttivi. Quando non lo sei è giusto raccogliere i cocci ed imparare da queste partite per poi rifarci alla prossima".