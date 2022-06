Empoli, Andreazzoli amaro dopo l’esonero: “Decisione che non corrisponde a mia volontà”

Le parole dell'ormai ex mister

Non basta una salvezza tranquilla e un rapporto ormai solido da tempo con la piazza e col patron Corsi, in casa Empoli è diventato ufficiale l'esonero di Aurelio Andreazzoli dal ruolo di allenatore. Una notizia che non è stata presa benissimo dal diretto interessato che in queste ore ha fatto sapere la propria posizione in merito.