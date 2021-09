Empoli, Andreazzoli: “Contro Cagliari gioca Pinamonti. Loro bella squadra ma pensiamo a noi”

Parla il mister dei toscani

"Il rientro in campo non è stato all'altezza e questo è uno degli aspetti che dobbiamo combattere e migliorare", ha detto il mister a proposito del secondo tempo contro la Sampdoria. "Però nel momento in cui la gara si è messa male la squadra ha reagito e ha finito nel fare il lavoro fisico che doveva fare. L'abbiamo fatto e rimane come aspetto positivo, perché abbiamo una squadra che non molla. Chiaro è che l'entrata del secondo tempo è stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e loro sono stati più bravi di noi".