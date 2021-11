Empoli, Andreazzoli furioso: “Non sono un piagnone, ma il Var va usato meglio”

Il tecnico Aurelio Andreazzoli analizza la sconfitta dell'Empoli contro il Verona

Il finale risulta beffardo per l'Empoli, uscito sconfitto in uno dei posticipi della tredicesima giornata. Tuttavia la gestione di alcuni episodi proprio non è piaciuta al tecnico della squadra toscana Aurelio Andreazzoli. In conferenza stampa, l'allenatore non esita a criticare l'utilizzo del Var: "La spiegazione è stata questa: quando la palla esce dal petto e tocca un braccio non è rigore. E io ho accettato questa situazione. Però rivedendolo vedo che la palla tocca il braccio, che è largo. Abbiamo gli strumenti, li dobbiamo usare: io non sono 'piagnone', sono amico degli arbitri perché fanno un lavoro difficilissimo. Ma se ci sono gli strumenti andiamo a usarli. L'ho già detto contro l'Inter ma evidentemente ci sono regolamenti che rendono la vita più difficile agli arbitri".