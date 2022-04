Empoli, Andreazzoli: “L’arbitro cambi mestiere”

Polemiche dopo il derby perso contro la Fiorentina

Rabbia e polemiche dopo Fiorentina-Empoli con l'allenatore degli ospiti al Franchi, Aurelio Andreazzoli che nel dopo partita ha condiviso il suo pensiero su quello che secondo lui è stato l'episodio chiave, la prima ammonizione a Luperto comminata dall'arbitro Massimi di Termoli: "Io ero a due metri. E il fallo era di Cabral. Non ero solo io di questa idea, ma anche il quarto uomo che però non può dirlo. Queste situazioni alla fine pesano. E incidono sul risultato finale. Non ci è stata permessa neanche l'ultima giocata chi non ha sensibilità deve cambiare mestiere. Non capisco perché fischiare prima della fine. Non sarebbe successo probabilmente nulla ma perlomeno proviamo a giocarla". Anche in tribuna parole grosse: il presidente dell'Empoli, Corsi ha protestato lamentandosi col designatore arbitrale Rocchi presente al Franchi.