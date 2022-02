Empoli, Andreazzoli: “Non è una partita come le altre questa col Cagliari”

Il mister toscano ha presentato il match di domani contro gli isolani

L'Empoli sfida il Cagliari domani e il tecnico dei toscani Andreazzoli avvisa i suoi di evitare passi falsi: "La gara di domani è un crocevia. Anche se tutte le gare hanno la stessa importanza questa qui lo è un po' più delle altre. La affrontiamo con il piglio che deve avere una squadra quando va a confrontarsi con un obiettivo un po' più importante. Ma sarà lo stesso per loro. Ci aspettiamo una bella gara. Perché l'Empoli fa meglio fuori casa? Non ho una risposta plausibile. Noi cerchiamo di fare le stesse cose sia in casa che fuori. In casa a volte abbiamo perso alcune gare immeritatamente".