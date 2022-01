Empoli, Andreazzoli svela il segreto del club

Grande stagione per il club toscano. Il mister svela cosa si nasconde dietro questo ottimo momento

Dodicesima posizione momentanea in classifica. Ma soprattutto bel gioco e feeling totale tra tutti i componenti della piazza. Parliamo dell' Empoli che sta vivendo sicuramente un bellissimo momento in questa stagione. La squadra toscana può definirsi tra le sorprese di questa annata e il merito lo ha svelato il mister Aurelio Andreazzoli .

SEGRETO - "Siamo un gruppo in cui c'è la coscienza del fatto che se non si lavora tutti insieme, non si ottiene nulla", ha spiegato Andreazzoli con molta onestà. "E poi uno dei segreti è il presidente Corsi, che si fida ciecamente dei suoi collaboratori, tra cui il diesse Pietro Accardi, che è davvero un fenomeno nel suo mestiere". Vedremo quindi se questa bella annata potrà diventare ancora di maggiore successo con la seconda parte di stagione. In toscana lo sperano...