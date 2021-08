Empoli, Andreazzoli: “Vittoria di tutto il gruppo contro una grande squadra”

Grande qualità della squadra toscana questa sera all'Allianz Stadium

Grande organizzazione di gioco dell'Empoli che ha vinto stasera sul terreno della Juventus. Squadra toscana molto preparata che ha ottenuto il risultato a Torino con merito soffrendo solo nella prima parte del match. Il tecnico Andreazzoli ai microfoni di Dazn ha commentato il match: "Giornata storica per l'Empoli va bene come titolo, ma contano i tre punti ottenuti contro una grande squadra come la Juventus e nella loro casa. Sono felice per i ragazzi che hanno saputo contrastare grandi campioni ma come ho detto loro alla viglia "si può fare". Tutti hanno fatto bene e non è una vittoria arrivata grazie al singolo ma è una vittoria di tutto il gruppo. Abbiamo saputo anche attaccare bene e la mentalità vincente per averla ci vuole tempo che si può accorciare se hai l'occasione di fare risultati come quello di stasera. Conta la produttività di una squadra e 70 attacchi complessivi nella casa della Juve è tanta roba. I ragazzi se lo meritano questo successo storico".