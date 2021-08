Empoli, Andreazzoli vota Cutrone: “Preso per migliorare l’attacco”

Il tecnico pronto a puntare sul centravanti ex anche del Milan

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza, è intervenuto in conferenza stampa per esprimere la sua soddisfazione per il successo ma soffermandosi anche per la stagione di Serie A ormai alle porte sottolineando l'importanza del neo arrivato Patrick Cutrone.