Empoli, Corsi: “I giovani vanno aspettati. Ecco quale errore commetto a volte”

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi racconta le sue impressioni sul momento della sua squadra

L'Empoli torna a sorridere dopo la splendida vittoria ottenuta sul campo del Cagliari. Un successo importante in chiave salvezza. Il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Marte per commentare l'ottimo momento della sua squadra: "Inutile parlare dei nostri calciatori adesso: gli si fa del male, anche se a volte capita anche a me di fare lo stesso errore. Abbiamo una squadra giovane, confidiamo molto sull'aspetto dell'allenatore che possa migliorare i nostri giocatori dal punto di vista individuale. A volte alcuni allenatori giovani hanno metodi vecchi sul lavoro di campo. Sarri è un vecchio giovane, poi ci sono i giovani vecchi. A noi è capitato di sbagliare gli allenatori perché non avevano caratteristiche per completare i ragazzi. Abbiamo vinto lo Scudetto Primavera, quindi abbiamo giocato alla pari con Juventus, Inter e Atalanta. Vuol dire che ci sono dei contenuti. Ieri hanno debuttato due giocatori del nostro settore giovanile, sono dei predestinati anche se non faccio il nome. Undici anni fa perdemmo la finale, Genoa-Empoli. Di quella finale lì, 20 hanno giocato in Serie A. C'era gente come Perin e altri giocatori importanti".