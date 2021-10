Empoli da urlo: Sassuolo rimontato in casa. Vlahovic trascina la Fiorentina

Fiorentina ed Empoli si impongono ai danni di Spezia e Sassuolo, pari tra Genoa e Venezia

La Fiorentina ritrova il miglior Vlahovic e il serbo lascia il segno. Al 44' è lui a incaricarsi della battuta del calcio di rigore, trasformato con grande freddezza. Al 62' arriva la doppietta: Saponara di tacco mette in movimento Odriozola, che poi serve in mezzo l'attaccante. Tutto facile per il 2-0. In mezzo c'è la parata strepitosa di Provedel a negare il gol a Vlahovic. Lo Spezia non riesce mai a trovare un guizzo vincente. Vlahovic è scatenato e firma il 3-0.