Empoli e Spezia non si fanno male: pari senza emozioni

Pareggio che va bene a entrambe

Pareggio a reti bianche tra Empoli e Spezia. Un punto che fa comodo a entrambe, più agli Aquilotti. L'Empoli di Andreazzoli, giunta alla quindicesima gara senza vittorie, non è mai arrivata con lucidità in zona gol. Non molte le occasioni degne di nota: una nel primo tempo per Pinamonti e l’altra nella ripresa di La Mantia. In entrambi i casi provvidenziale è stata la respinta di Provedel. Poi, sempre nella ripresa, ci prova Benassi, ma Provedel è pronto. C’è anche un tiro dello spezzino Verde, con Vicario che ci mette una pezza. Finisce così senza sussulti, al Castellani. E tutti restano contenti, visto che la zona caldissima della classifica resta a distanza di sicurezza.