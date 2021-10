Empoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45 la sfida di Serie A

Redazione ITASportPress

Empoli-Inter si gioca questa sera mercoledì 27 ottobre, alle ore 20.45 per la decima giornata di Serie A. Al Castellani, i padroni di casa di Andreazzoli cercano una bella prova per strappare punti preziosi alla squadra campione d'Italia in carica, guidata in questa stagione da Simone Inzaghi.

Empoli-Inter: formazioni

Incertezza su chi scenderà in campo, soprattutto tra le file dei nerazzurri con diversi cambi possibili, in difesa e in attacco. Questi i 22 che dovrebbero essere schierati dall'inizio in Empoli-Inter:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

Dove vedere il match

Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale, si giocherà come detto oggi mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

La sfida tra Empoli e Inter sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Per vedere la gara si potrà fare affidamento anche a Sky che darà modo di assistere live al match sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Lo streaming di Empoli-Inter sarà disponibile su DAZN sempre attraverso la suddetta app, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Ci si potrà collegare al sito ufficiale da pc: dopo aver inserito le credenziali, si accederà al catalogo degli eventi.

Gli abbonati Sky potranno usufruire dell'app di Sky Go, mentre in alternativa si potrà ripiegare su NOW, la piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di un abbonamento).