Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 la sfida di Serie A

Empoli-Juventus si gioca oggi, sabato 26 febbraio alle 18.05 per la 27^ giornata di Serie A. I padroni di casa toscani sfidano gli ospiti torinesi a caccia di punti preziosi per avvicinarsi in modo clamoroso alle posizioni di vetta visti i recenti stop al vertice delle milanesi.

Empoli-Juventus, le formazioni

Formazioni ancora da stabiliri ma possibile che Andreazzoli e Allegri puntino sui seguenti 22 per Empoli-Juventus:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Kean.

Qualche dubbio sull'attacco della Juventus dove mister Allegri ha annunciato la possibile presenza di Kean per far rifiatare uno tra Morata e Vlahovic. Sembra essere lo spagnolo il candidato all'iniziale panchina. Per il resto non ci saranno i due infortunati Kaio Jorge e McKennie e neppure Bernardeschi e Chiellini.

Dove vederla

La gara Empoli-Juventus si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli, oggi sabato 26 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.05. La partita tra troscani e bianconeri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Per seguire il match, gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o collegare il televisore a una console (Xbox o PlayStation) oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Abbonandosi a DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, o scaricare l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.