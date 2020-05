Empoli, La Mantia confessa: “Doloroso lasciare Lecce”

Con la maglia del Lecce Fabio La Mantia si era guadagnato una promozione in Serie A. L’ex attaccante giallorosso ha giocato fino a gennaio al Via del Mare salvo poi sposare il progetto dell’Empoli e tornare così in Serie B. Una scelta complicata, ma che La Mantia ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva.

SCELTA SOFFERTA – L’attaccante dell’Empoli ha parlato così del trasferimento: “Il primo anno in Serie A con gol non può essere negativo. Ho fatto una scelta sofferta ma non ho nessun rimpianto, Empoli è una tra le società più importanti in Serie B. Un grazie va a Liverani, mister pronto e preparato, mi ha aiutato molto. Sa fa rendere al massimo i giocatori a disposizione, tratta tutti allo stesso modo e ha grande merito in questo”.