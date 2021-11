Empoli, lutto in casa Andreazzoli: morto suo fratello

Una terribile notizia nell'ambiente del club toscano

Una brutta notizia ha colpito in queste ore l' Empoli . In casa del club toscano, infatti, si piange la scomparsa del fratello del tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli .

A dare l'annuncio del terribile lutto è stato lo stesso Empoli che sui social ha voluto far sentire al suo allenatore la sua vicinanza per questo momento davvero cupo della sua vita. "Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra e lo staff dell’Empoli Football Club si stringono attorno al tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli in questo momento di grande dolore per la scomparsa del fratello Alberto", si legge su Twitter il messaggio dell'Empoli.