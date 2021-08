Empoli parla il ‘nonno’ Andreazzoli: “Per la salvezza correre più della Juve”

Il tecnico dell'Empoli indica la strada per la salvezza

L'Empoli ha ritrovato la serie A grazie al tecnico Dionisi che però si è trasferito al Sassuolo e al suo posto è arrivato il 67enne Andreazzoli che viene chiamato “nonno”. «All’inizio lo facevano per prendermi in giro. Come si dice a Roma era una “cojonella”. Ora il senso del soprannome è cambiato. E mi piace. Il nonno ha dei valori importanti, direi unici. È amato e rispettato». Lo ha detto il mister toscano alla Gazzetta dello Sport nel corso di una intervista lunga. Sono tornato per chiudere un cerchio e per cercare di tenere l’Empoli in Serie A». Per le prospettive di salvezza che insegue il club toscano, Andreazzoli ha detto: «Voglio un Empoli che abbia coraggio e identità. Guardate lo Spezia, nell’ultimo campionato si è salvato giocando all’attacco. La mia squadra deve provare a vincere contro qualsiasi avversario. Ai giocatori ho spiegato che dobbiamo metterci qualcosa in più. Noi dobbiamo correre più della Juve, soffrire più della Juve. Abbiamo gambe e braccia che devono essere muscolose come quelle dei calciatori della Juve, ma potrei citare tante altre squadre».