Empoli, ufficiale il ritorno di Andreazzoli

Il club toscano ha ufficializzato il ritorno del tecnico sui canali social

Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Per Andreazzoli è un ritorno sulla panchina dell'Empoli, dopo le due stagioni tra il 2017 e il 2019: con lui la squadra toscana aveva centrato la promozione e Andreazzoli aveva guidato l'Empoli in Serie A, poi il passaggio del mister di Massa sulla panchina del Genoa, esperienza terminata con un esonero. L'Empoli conosce Andreazzoli e, molto probabilmente, sa già quali saranno le eventuali richieste dell'ex allenatore di Roma e Genoa. Il mercato azzurro sta per entrare, finalmente, nel vivo. Sui social il comunicato ufficiale del tecnico che prende il posto di Dionisi passato al Sassuolo.