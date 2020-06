Era considerato il ‘nuovo Messi’, ora il Milan lo mette nel mirino

Che fine ha fatto Mario Götze? Sono in tanti a chiederselo dopo l’approdo al Bayern e le prestazioni lontane anni luce da quelle fornite con il Borussia Dortmund. Nel 2011 e nel 2012 il tedesco ha vinto due campionati di fila e una Coppa di Germania per poi, nel 2013, firmare con il Bayern Monaco. Durante i Mondiali del 2014 diventa l’eroe nazionale segnando il gol decisivo contro l’Argentina in finale. La sua esperienza in Baviera però non è stata sicuramente indimenticabile e nel 2016 ha fatto ritorno al Signal Iduna Park.

Obiettivo Milan

Il classe 1992 agli inizi della sua carriera era considerato addirittura l’erede di Leo Messi, ma dopo questa stagione lascerà i gialloneri in attesa che qualche squadra si faccia avanti. Secondo quanto riporta Don Balon il fantasista tedesco è alla ricerca di una squadra in cui rilanciarsi e il Milan potrebbe fare al caso suo. Il sito spagnolo parla addirittura di un accordo già chiuso con il giocatore, ma non sono ancora arrivate ulteriori conferme.