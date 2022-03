Eranio a ISP: “Milan in pole per lo scudetto. Genoa senza gol si va in B”

L'ex calciatore di Milan e Genoa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio , ex calciatore – tra le varie – di Milan e Genoa.

“Per come gioca il Milan, uno come Raspadori sarebbe perfetto. Giovane e aperto a più ruoli”.

La Juve è realmente in corsa per lo scudetto?

“Sì, la matematica e la classifica dicono questo. Per lo scudetto ci sono assolutamente in corsa anche i bianconeri”.

“Che non si può sapere come potrebbero rendere, in caso di squadre in cui vengono impiegati con il contagocce. Magari un altro anno di Genoa potrebbe fargli bene”.