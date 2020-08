Eriksen e la routine all’Inter: “Non facciamo altro che dormire e allenarci…”

A prescindere dall’esito della finale di Europa League, l’Inter concluderà una stagione positiva. Netti i progressi rispetto alle ultime stagioni, con i nerazzurri finalmente in grado di lottare per traguardi ambiziosi. La formazione di Antonio Conte viaggia a mille grazie a un’intensità notevole e a un gioco finalmente ritrovato. Merito anche di Christian Eriksen che, pur essendo arrivato a gennaio, in corso d’opera, ha offerto il suo contributo alla causa.

ROUTINE

Il centrocampista danese ha raccontato la sua breve esperienza con i nerazzurri nel corso del podcast ufficiale del club milanese: “Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League l’anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla e l’obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest’anno. È diverso giocare con i tifosi, ora ci mancano, allo stadio si sente l’atmosfera che creano. Essere in finale così è diverso, ma ci giochiamo comunque un trofeo. È tutto diverso dal solito, tutto quello che si fa è dormire, mangiare, allenarsi e tornare in camera”.