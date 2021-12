Eriksen, il Coni lo ferma e con l’Inter sarà risoluzione: due piste per il futuro

Si decide il destino del centrocampista danese

Dopo il brutto spavento di quest'estate ad Euro 2020, il futuro di Christian Eriksen sta piano piano prendendo forma. Il destino del fantasista danese dell'Inter sembra essere ben lontano dall'Italia e dalla Serie A. Il giocatore, per regolamento, non può svolgere attività agonistica con il defibrillatore sottocutaneo installato e tal proposito il Coni si è già espresso dando di fatto l'ufficialità della sua non idoneità per giocare nel massimo torneo italiano.