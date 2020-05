Eriksen non si pente: “L’Inter la scelta giusta per me”

L’impatto di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter non è stato dei migliori, ma l’ex centrocampista del Tottenham, approdato a Milano durante la sessione invernale di mercato, non si pente di aver scelto i colori nerazzurri. Queste le sue parole a Jyllands-Posten raccolte da fcinternews.it.

INTER – “Credo che sia stata la scelta giusta, i nerazzurri erano molto desiderosi di prendermi e questo ha significato molto per me. Alcuni tifosi del Tottenham si sono arrabbiati perché in un’intervista alla BBC ho detto che qui c’era una maggiore possibilità di vincere qualcosa, ma in Inghilterra ci sono molte squadre forti e quindi è più difficile. Mi è piaciuto molto giocare con gli Spurs, ho molti bei ricordi. Avrei voluto dire addio in modo diverso, ma nel calcio non va così. In Italia sono stato accolto molto bene sia dai compagni che dai tifosi. Ovviamente, però, è tutto diverso: devo imparare una nuova lingua e un nuovo stile di gioco”.