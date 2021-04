Eriksen regala un punto a Conte: Napoli-Inter termina 1 a 1

Pari e patta nel big match della serata

Termina con un pareggio per 1 a 1 il big match del posticipo serale di Serie A tra Napoli e Inter. Un punto a testa che mantiene la squadra di Conte saldamente in testa e che avvicina ulteriormente il Napoli alla Juventus, oggi sconfitta. Al 36' passa in vantaggio la squadra di Gattuso grazie ad una sfortunata autorete di Handanovic che per evitare una deviazione di de Vrij spinge il pallone nella propria rete. Il pari dei nerazzurri arriva al 55' con una staffilata di Eriksen che da fuori area di prima tiene il pallone basso e centra l'angolino.