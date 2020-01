Eriksson esalta la Lazio: “Che bel calcio. Inzaghi? Una vera sorpresa…”

Sven-Goran Eriksson, ex storico allenatore della Lazio, ha parlato a Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport del momento d’oro della squadra biancoceleste e del suo tecnico Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

ENTUSIASMO – “La Lazio? Sta andando fortissimo. Gioca anche un bel calcio. Non ho visto tutte le partite, ma quelle che ho visto mi sono piaciute molto. Io 106 vittorie e Inzaghi mi raggiunge? Mi fa piacere. I record sono fatti per essere battuti

INZAGHI – “Una piacevole sorpresa. Non mi aspettavo che diventasse un grande allenatore. Non me lo aspettavo quando giocava. Ho allenato tanti giocatori che pensavo potessero diventare grandi allenatori, come Simeone e Mancini, Inzaghi proprio non me l’aspettavo”. “Sta guidando alla grande la squadra. Scudetto? Spero possa lottare fino all’ultimo. Lui che sta gestendo bene tutto l’ambiente. La stabilità in questo senso è importante”.

SERIE A – “La Juventus ha l’abitudine di vincere e questo è un grande vantaggio. Ma questo campionato è più difficile. Avere dei rivali è più difficile. C’è l’Inter ma c’è anche la Lazio. Questo renderà tutto più difficile”. “La Roma? Prima sembravano essere sulla buona strada per essere lì con le tre prima citate. Comunque stanno facendo bene”.

DERBY – “Sarà una partita molto molto importante. La Lazio per lo scudetto. Per la Roma per non perdere il treno delle prime. Un derby è un derby, non si sa mai chi vincerà”.

IBRAHIMOVIC – “Ritorno al Milan perché se la sentiva. Lui è il più grande di sempre. Ritorno in Nazionale? La Svezia è andata bene anche senza di lui”.

VAR – “Io favorevole? Sì e no. Certe volte ci vuole troppo tempo ma comunque aiuta perché permette di fare meno errori. Se devo dire si o no credo proprio di sì. Con la VAR si eliminano quasi tutti gli errori”.