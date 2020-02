Eriksson non ha dubbi: “Scudetto alla Lazio, più forte di Juve e Inter”

La Lazio di Simone Inzaghi sogna in grande dopo la vittoria sull’Inter. Dopo tanti anni, lo scudetto non è più una chimera per i biancocelesti, mai così competitivi dal 2000/01, l’anno successivo allo storico scudetto conquistato sotto la gestione di Sven Goran Eriksson. Il tecnico svedese ha espresso il suo parere sulla sua ex squadra a Repubblica: “La Lazio vincerà lo scudetto. Ha gli 11 titolari più forti di Inter e Juventus. È più fiduciosa e solida delle altre. Gioca meglio di tutti, ed è questo il punto. La Lazio è la più forte tecnicamente e appare sempre tranquilla. Va sotto di un gol? E che importa. I giocatori sembrano guardarsi tra loro e dirsi: ‘Adesso sistemiamo tutto’. Il centrocampo è il migliore in Italia, senza discussioni. E ha pochi rivali anche in Europa. Il cuore della Lazio è lì”