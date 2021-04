Erlic regala i tre punti allo Spezia e affossa il Crotone

La sfida salvezza tra Spezia e Crotone – terminata con il risultato di 3 a 2 – ha dato il via al trentesimo turno di Serie A. Una sfida tosta, magari tecnicamente non perfetta, ma giocata con grande intensità da entrambe le squadre e con continui colpi di scena. A passare in vantaggio per prima è la compagine guidata da Cosmi con un gran gol di Djidji che al 40′ – con spalle alla porta – intuisce che Provedel è fuori dai pali e al volo scavalca il portiere spezzino. Il pari dei liguri arriva nel secondo tempo con il solito Verde – vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Italiano – che da dentro l’area tira un missile sul primo palo sul quale Cordaz non riesce a opporsi. Al 78′ il Crotone ritorna avanti: bella combinazione tra Ounas e Zanellato con il centrocampista che mette palla nel mezzo trovando Simy che da pochi passi non sbaglia e segna il suo sedicesimo gol in campionato. All’89’ i liguri riacciuffano la partita: la difesa ospite si addormenta, il pallone rotola tra i piedi di Maggiore che da dentro l’area segna il 2 a 2. Un minuto dopo è Erlic a completare la rimonta in zona Cesarini e regalare i tre punti allo Spezia. La squadra di Italiano vola in classifica e si lascia alle spalle la zona retrocessione; il Crotone, invece, sembra ormai condannato alla Serie B.

Spezia-Crotone, il tabellino

Marcatori: 40′ Djidji (C), 63′ Verde (S), 78′ Simy (C), 89′ Maggiore (S), 90′ Erlic (S)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (69′ Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84′ Galabinov), Ricci (46′ Sena), Maggiore; Verde (69′ Agudelo), Nzola, Gyasi (46′ Farias). All. Italiano

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (69′ Zanellato), Petriccione, Benali (39′ Magallan), Reca; Messias; Ounas (81′ Di Carmine), Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Reca (C), Ismajli (S)