Espulsione Soriano, Pairetto: “Mi ha detto che sono scarso”

La sorpresa più grossa di questo weekend calcistico è sicuramente la vittoria del Bologna a San Siro contro l’Inter. La squadra di Mihajlovic è riuscita a ribaltare una partita in dieci uomini dopo l’espulsione di Soriano al 56esimo del secondo tempo. Il giocatore infatti avrebbe rivolto parole offensive nei confronti dell’arbitro e si sa, le porte chiuse in questo non aiutano sicuramente.

Soriano a Pairetto: “Sei scarso”

Dopo un intervento su Gagliardini, il direttore di gara Pairetto aveva fischiato un fallo contro il Bologna. La decisione però non è piaciuta a Soriano che durante le proteste si è fatto scappare qualche parola di troppo finendo per essere espulso. Inquadrato dalle telecamere è stato proprio il direttore di gara a riferire le parole di Soriano: “Mi ha detto che scarso!”.