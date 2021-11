Eterno Ibrahimovic: è il più anziano a segnare una doppietta in Serie A e non solo…

Lo svedese autore di due reti per il Diavolo nel match contro la Fiorentina

La sua doppietta non è bastata a portare punti al Diavolo ma ha comunque riscritto le pagine delle statistiche del massimo campionato italiano. Infatti, come riportato da Opta, grazie alle due reti segnate ieri, Ibrahimovic è diventato il giocatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in Serie A e il primo quarantenne (40 anni e 48 giorni) a segnare almeno due reti in una partita dei top campionati europei, superando il primato appartenuto a Totti.