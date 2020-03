Europeo rinviato, Orsolini: “Ci credevo, ho rosicato”

Riccardo Orsolini stava disputando senza dubbio un’ottima stagione. Grazie alla “cura” Mihaijlovic l’esterno è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno. In 26 partite ha messo a segno 7 gol e 5 assist, rendimento che gli è valso la maglia da titolare nel Bologna.

EUROPEO – Quello che è certo è che Mancini aveva messo gli occhi anche su di lui per quanto riguardava le convocazioni ad Euro2020. Lo stop dovuto al Coronavirus ha fatto slittare l’impegno della nazionali al 2021 e quindi ci sarà ancora più tempo per i giocatori per prepararsi al meglio. Il rinvio però ha lasciato l’amaro in bocca a Orsolini che alla Gazzetta dello Sport ha parlato così: “Sono sincero: ho rosicato. Ci credevo, mi piaceva immaginare la vita dentro una manifestazione così, in azzurro. Mancini? Non mi aveva detto nulla, ma ero ansioso di giocarmela. Continuerò a farlo“.