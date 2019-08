Everton, il pensiero speciale di Kean alla Juventus

L’attaccante dell’Everton Moise Kean ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua ex squadra: “Quando penso alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie! Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore”. E’ il messaggio di addio al club bianconero postato da Moise Kean su Instagram dopo l’ufficialità del suo passaggio all’Everton. L’attaccante parla anche della nuova avventura che sta per iniziare in Premier League: “Sono orgoglioso di unirmi all’Everton, un grande club con un’enorme tradizione. Farò il massimo per onorare la storia di grandi attaccanti come Dixie Dean. Spero di rendere orgogliosi i tifosi, i miei compagni di squadra e il mio nuovo club e di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi che sono anche i miei: vincere, vincere, vincere. Non vedo l’ora di giocare in Premier league”, le parole di Kean.