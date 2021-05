Evra consiglia Marotta: “Torna alla Juventus. All’Inter vanno via tutti”

Il pensiero dell'ex terzino francese

Inter e Juventus stanno vivendo da tempo sensazioni diverse. I nerazzurri hanno vissuto la gioia per la vittoria dello Scudetto, ma anche la delusione per aver perso il loro condottiero Antonio Conte . Al contrario, i bianconeri sono usciti ridimensionati dal campionato, concluso mestamente al quarto posto, ma in compenso si possono consolare con il ritorno di Massimiliano Allegri . Patrice Evra , ex difensore del club piemontese, è convinto che il tecnico livornese non debba essere l'ultimo a tornare.

Il terzino francese ha spiegato attraverso i propri social il suo pensiero: "L'ho già detto chi è che deve tornare. Mi rivolgo anche a Beppe Marotta: non farmi arrabbiare, torna a casa… uno Scudetto, Conte va via, vanno via i giocatori… non è la Juve. Non c’è la regolarità della Juve. Quindi, voglio bene anche a quelli che gufano ma la Vecchia Signora non molla mai".