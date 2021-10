Evra: “Cristiano Ronaldo capro espiatorio dei fallimenti della Juventus”

L'ex calciatore bianconero assolve CR7 per i mancati trionfi in Champions League

L'ex difensore della Juventus Patrice Evra ha condiviso la sua opinione sull'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo. “Cristiano ha bisogno di amore e rispetto. Alla Juve, invece, è diventato il capro espiatorio. La critica in Italia era divertente e un po' ipocrita. Quando Massimiliano Allegri ha detto: "Cristiano non giocherà tutte le partite", lo trovo scorretto. Non c'è bisogno di dire nulla pubblicamente. In ogni caso, l'unico vero amore di Cristiano è il Manchester United, ha detto il francese in un'intervista a La Repubblica.