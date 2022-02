Fabian Ruiz carica il Napoli: “Scudetto? Non immagino cosa potrebbe accadere in città”

Parla il centrocampista azzurro

Lunga intervista di Fabian Ruiz sulle pagine di AS. Il centrocampista del Napoli si è soffermato su diversi argomenti legati al suo presente in maglia azzurra e sul futuro. Tra le altre cose, lo spagnolo ha parlato anche della corsa scudetto che vede la formazione partenopea in lotta con Inter e Milan.

SOGNO - "Scudetto? Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i numeri", ha spiegato Fabian Ruiz. "Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa Italia 2020, e ci lasciò un sapore agrodolce per non aver potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del covid. Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe se riuscissimo a realizzare il sogno… La città lo merita. Notiamo il suo sostegno non solo allo stadio, che è normale, ma anche nel quotidiano, per strada, ovunque".

FUTURO - Un pensiero anche in chiave futuro: "Le big in Spagna mi cercano? È lusinghiero che questi club siano interessati a me, questo è chiaro. In questo momento penso solo al Napoli, sono molto a mio agio qui e abbiamo grandi sfide davanti a noi. L'idea di tornare in Spagna in futuro è sempre lì: è casa mia...".