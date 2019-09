Fabian Ruiz: “Tratto il rinnovo col Napoli. Ancelotti trasmette grande fiducia a tutti noi…”

Intervistato da Marca, Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al proprio presente e, soprattutto riguardo al proprio futuro.

AMBIENTE – “Napoli è una grande città e tutti tifano per la squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il Napoli e il calcio. Per loro la squadra è tutto e per noi è fondamentale sentire la loro vicinanza”, ha detto lo spagnolo.

CON LA JUVENTUS – Tornando al big match di sabato scorso contro la Juventus: “Siamo riusciti a recuperare dal 3-0, dunque è un peccato. Davvero brutto perdere così. Koulibaly? Gli siamo vicini perché sappiamo quanto sia importante per noi e lui dà sempre il massimo in campo”.

RINNOVO – Buone notizie anche in ottica futura. Fabian Ruiz rivela: “Rinnovo? Il club e i miei rappresentati stanno trattando e spero arrivi presto l’accordo. Sono molto contento da quando sono arrivato. Mi hanno accolto e trattato sempre bene”. E sull’interesse di Barcellona e Real Madrid di cui si è parlato tanto in estate: “Fa piacere essere accostati a grandi club ma ho altri 4 anni di contratto col Napoli e sono contento. Ancelotti poi… trasmette ai giocatori la fiducia che tutti i calciatori desiderano”.