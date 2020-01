Fabregas: “Inter, con Conte puoi rilanciarti. Sarri? Non è molto flessibile”

“Scudetto? Perché no? Conte è il miglior allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già dato una nuova identità alla squadra”.Lo afferma Cesc Fabregas rispondendo alle domande di alcuni tifosi su Twitter. Il centrocampista spagnolo si dice convinto delle chance tricolori dell’Inter. E il giocatore del Monaco parla anche della Juventus, facendo un confronto tra Conte e Maurizio Sarri: “Conte è l’allenatore più duro con cui abbia mai lavorato. Fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto in carriera. Sarri invece ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile ma è un brav’uomo con un buon cuore”.