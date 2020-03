Fantacalcio, Caputo si compra e fa coppia con…Ilicic

In questi giorni di pausa del campionato, i fantallenatori hanno la possibilità di studiare le mosse per terminare il campionato. Un modo come un altro di passare il tempo e evadere un po’ considerata la piena emergenza in cui ci troviamo. A rivelare un simpatico retroscena riguardo il fantacalcio è stato l’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo.

COPPIA CON ILICIC – Intervistato da SkySport l’attaccante neroverde ha rivelato di essersi comprato al fantacalcio: “Cerco di essere sempre presente per tutti i mie fantallenatori, che non smetterò mai di ringraziare. Mi sono comprato anche io al Fantacalcio: nella mia squadra in attacco siamo io ed Ilicic“. Insomma, considerate le medie realizzative dei due attaccanti, anche nella realtà sarebbe sicuramente una coppia niente male.