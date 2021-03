Fare l’amore prima della partita, l’andrologo ai calciatori: “Si può, ma a una condizione”

Alla Gazzetta dello Sport l’andrologo Andrea Cestari sfata il falso mito secondo cui avere rapporti sessuali prima di una performance sportiva può essere controproducente ma a una condizione: “Bisogna restare su una pratica abituale. L’invito di Conte ad avere rapporti solo con le proprie mogli in questo senso è vero, perché solitamente in questo caso si hanno rapporti che potremmo definire standard, consolidati, regolari e solitamente meno lunghi. Al contrario, se si ha un rapporto con una donna con cui non si ha una simile intimità si può essere portati a prestazioni più impegnative e lunghe e l’indomani si può essere meno efficienti non solamente per la partita, ma in generale”.