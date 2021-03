Fassone: “Inter favorita per lo scudetto. Ma l’eliminazione dalla Champions della Juventus…”

L’ed dirigente di Milan e Inter Marco Fassone fa le carte del campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Secondo il ds la squadra di Conte resta la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto, mentre la Juventus potrebbe rientrare in corsa con l’esclusione dalla Champions League. Come primo argomento Fassone ha però affrontato il rinvio di Juventus-Napoli: “Lo statuto delle Lega consente a due club in accordo di far slittare un match nel caso sia necessario. Non capisco queste liti in Lega. Io sarei per un calendario rigido come in Premier League, ma la Lega ha valutato che lo spostamento non avrebbe inficiato la regolarità del campionato. Per lo Scudetto l’Inter è favorita ma la Juventus può rientrare ora che è stata eliminata dalla Champions League e quindi non avrà impegni nel corso della settimana.