Fassone si complimenta con il Napoli: “Progetto all’apice, società modello. A Genk gara da 7”

Tanti complimenti ed elogi al Napoli arrivano da Marco Fassone, ex a.d del Milan, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il progetto di De Laurentiis è all’apice, la società è modello e ne parlano tutti molto bene: da anni è stabilmente fra i top club europei, in prima fascia, rispetto a tanti altri che stanno costruendo da molto tempo. E poi c’è Ancelotti come allenatore, per cui ci sono pochissime critiche da fare, bisogna guardare al futuro con ottimismo. Sul match col Liverpool ci si è fatti la bocca buona, darei 9 come valutazione, mentre per il pareggio di Genk un 7, perché la gara resta positiva”.

Sul campionato e la lotta Scudetto: “Con Juve, Inter e Napoli il campionato è avvincente, Conte ha dimostrato ancora di essere un grande allenatore, riuscendo a fare risultati su ogni panchina. Non mi sarei mai aspettato Sarri alla Juve, pensavo fossero solamente voci. È un allenatore di rottura rispetto a quelli che i bianconeri hanno avuti in passato”.