Favilli regala la seconda vittoria all’Hellas Verona, Udinese ko di misura

L’Hellas Verona di Juric batte di misura l’Udinese (1-0) e sale a quota sei punti in classifica. La squadra scaligera vince 1-0 grazie alla prima rete di Favilli e condanna i bianconeri al primo ko della stagione.

LA PARTITA

Nel primo tempo lo spettacolo proposto in campo non è sicuramente dei migliori. L’unica vera occasione capita all’Udinese con Becao che colpisce la traversa su punizione di De Paul. Nella seconda parte di gara il match si velocizza con i bianconeri che non sfruttano due occasioni nitide con Lasagna e di Samir. Favilli dall’altra parte alla prima palla buona la mette alle spalle di Musso con un tocco su assist di Barak.