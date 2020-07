Federico Chiesa zittisce il pubblico… che non c’è: scoppia il caso alla Fiorentina

In casa Fiorentina scoppia il caso Federico Chiesa. L’esterno italiano è al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze nella prossima stagione. Inter, Juventus e adesso anche Manchester United che sembra voler affondare il colpo e magari approfittare proprio del recente episodio che ha visto il classe 1997 protagonista.

Chiesa: dito per zittire il pubblico… che non c’è

Un pari acciuffato in extremis contro il Verona, la tensione della gara e quella dei rumors di mercato che lo avvolgono ogni giorno. Federico Chiesa si trova al centro delle polemiche con i tifosi della Fiorentina. Dopo il gol del pareggio arrivato all’ultimo istante a firma di Patrick Cutrone, l’esterno offensivo, autore dell’assist, ha festeggiato portandosi il dito sul naso come a zittire qualcuno. Non il pubblico che evidentemente non era presento al Franchi per via delle norme di sicurezza anti pandemia, ma forse le critiche eccessive o i costanti rumors sul suo futuro. Un gesto che, anziché portare la calma, sta rendendo il clima ancora più infuocato. Il gesto non è piaciuto ai tifosi della Fiorentina che sui social non perdonano.

