Fekir, l’agente: “Poteva andare al Napoli, ma aveva già dato la sua parola al Betis…”

Nabil Fekir è uno degli obiettivi di mercato sfumati del Napoli. Il centrocampista, nei giorni scorsi, si è infatti accasato al Betis dopo il suo addio al Lione. Una scelta che Hatem Rezigui, collaboratore di Josè Fuentes e Jorge Mendes, i due agenti che ne hanno definito il trasferimento in Spagna, ha così motivato ai microfoni di olympique-et-lyonnasis.com.

DECISIONE – “Nabil, per motivi personali, voleva lasciare Lione. Mentalmente era stanco e aveva bisogno di un nuovo ambiente. Lunedì 22 luglio mi ha così chiamato per dirmi che aveva preso la sua decisione e che aveva dato la sua parola al Betis. Se avesse voluto sarebbe potuto andare in un club più blasonato, come il Napoli o l’Atletico Madrd. Invece è stato di parola, mantenendo fede ai suoi principi morali. Ora lo vedo molto motivato: sa cosa vuole e ha consapevolezza delle proprie qualità”.