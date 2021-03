Felipe Melo esulta per… la sconfitta della Juventus. Il commento social è virale

Luca Mastrangelo, noto youtuber tifoso dell’Inter, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post di sfottò nei confronti della Juventus a seguito della sconfitta dei bianconeri in campionato contro il Benevento. Ma a far parlare non è stato il suo gesto, quanto uno dei commenti apparsi alla foto che porta la firma di… Felipe Melo.

Felipe Melo: il commento social virale

Il centrocampista del Palmeiras, con un passato in Italia anche tra le fila bianconere, non ha saputo resistere alla tentazione e si è lasciato andare ad un commento destinato a far parlare. “Ahahahahahahh Godooooo”, ha scritto Felipe Melo senza preoccuparsi delle reazioni. Dal suo addio, il brasiliano, campione del Sudamerica, non ha mai nascosto l’astio verso la Vecchia Signora e queste sue parole lo confermano.

Il commento ha ricevuto una valanga di like, già oltre sei mila. Non male, decisamente…